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Центр надання послуг ВПО невдовзі з’явиться у Харкові

Центр надання послуг ВПО невдовзі з’явиться у Харкові

Робота з облаштування Міського центру надання послуг внутрішньо переміщеним особам стартує в Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 11 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради.Це буде 12-й підрозділ Центру надання адміністративних послуг міста Харкова.

Новий центр працюватиме на Гімназійній набережній, 22. Там планують організувати 10 робочих місць для адміністраторів, які надаватимуть допомогу переселенцям, зокрема з оформлення документів та отримання інших адмінпослуг.

Агентство Телевидения Новости

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