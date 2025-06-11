Центр надання послуг ВПО невдовзі з’явиться у Харкові

Робота з облаштування Міського центру надання послуг внутрішньо переміщеним особам стартує в Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 11 червня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради.Це буде 12-й підрозділ Центру надання адміністративних послуг міста Харкова.

Новий центр працюватиме на Гімназійній набережній, 22. Там планують організувати 10 робочих місць для адміністраторів, які надаватимуть допомогу переселенцям, зокрема з оформлення документів та отримання інших адмінпослуг.

Агентство Телевидения Новости