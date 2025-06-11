У Харкові п’яний чоловік ображав матір: на кривдника склали протокол
Поліцейські Харкова захистили літню жінку від агресивного сина.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Родинний конфлікт стався у житловому будинку в Шевченківському районі. В поліцію зателефонувала 76-річна жінка. Вона попросила захистити її від агресії 45-річного сина.
На місце виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області.
Встановлено, що кривдник знаходився у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно щодо матері. Потерпіла розповіла, що чоловік штовхав її та погрожував фізичною розправою. Дорослий син ображав пенсіонерку нецензурною лайкою.
Щодо правопорушника складено протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та винесено терміновий заборонний припис.