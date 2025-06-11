У Харкові п’яний чоловік ображав матір: на кривдника склали протокол

Поліцейські Харкова захистили літню жінку від агресивного сина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Родинний конфлікт стався у житловому будинку в Шевченківському районі. В поліцію зателефонувала 76-річна жінка. Вона попросила захистити її від агресії 45-річного сина.

На місце виїжджали працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що кривдник знаходився у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно щодо матері. Потерпіла розповіла, що чоловік штовхав її та погрожував фізичною розправою. Дорослий син ображав пенсіонерку нецензурною лайкою.

Щодо правопорушника складено протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та винесено терміновий заборонний припис.

Агентство Телевидения Новости