Останній день унікального явища: сьогодні над Україною знов з’явиться Полуничний Місяць

Сьогодні другий та останній день, коли в небі над Україною можна спостерігати унікальне явище – Полуничний Місяць. Такої низької повні більше не буде до червня 2043 року.

Про особливості явища розповів харківський астроном Володимир Кажанов.

За словами астронома, це найближчий повний Місяць до літнього сонцестояння в Північній півкулі, що робить його найнижчим повним Місяцем у році. Місяць можна спостерігати незвичайно низько над обрієм, а його схід і захід пройдуть у південно-східній та південно-західній точках неба.

«Індіанські племена Північної Америки назвали такий Місяць полуничним на честь сезону, коли достигає ця ягода. Оскільки Місяць перебуває в цей момент навпроти Сонця, це створить ілюзію великого, золотисто-помаранчевого диска», – розповів Кажанов.

За словами астронома, при певних метеоумовах і стані атмосфери в конкретній місцевості Місяць може набувати червоного відтінку, а на фотографіях, при певних налаштуваннях балансу білого, може вийде і рожевий, як полуниця.

Цього року на українців ще чекають:

11 червня – Полуничний Місяць, Сонячний Місяць, Медовий;10 липня — Грозова повня, Громовий Місяць, Оленячий місяць, також Медовий;9 серпня – Осетровий Місяць, Спасів Місяць;7 вересня – Кукурудзяний Місяць, Жнивний Місяць;7 жовтня – Урожайний Місяць, Мисливський Місяць;5 листопада – Бобровий СуперМісяць, Морозний Місяць;4 грудня – Холодний Місяць.

Полуничний Місяць у Харкові / Фото: Володимир Кажанов, facebook.com/vladmir.kazhan

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