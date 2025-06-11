У Харкові затримали шахрая: продавав підроблені ювелірні вироби на платформі «ОЛХ»

Харківські поліцейські затримали зловмисника, який продавав підроблені ювелірні вироби на платформі «ОЛХ».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

З жовтня минулого року по січень 2025 року чоловік розміщував оголошення про продаж золотих виробів. Протягом вказаного періоду йому вдалось продати дві каблучки та одну печатку, всі вироби були з бірками 583 проби.

До поліції звернулись покупці даних виробів, які перевіривши в домашніх умовах справжність придбаних прикрас, мали сумніви щодо їх автентичності.

Поліція встановила зловмисника. Ним виявися 47-річний місцевий мешканець. Він ошукав двох громадян на понад 36 тисяч гривень.

За даним фактом слідчими ВП № 1 ХРУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Він затриманий в порядку статті 208 КПК України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости