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Окупанти вдарили КАБами по відділенню екстреної медичної допомоги у Куп’янську

Окупанти вдарили КАБами по відділенню екстреної медичної допомоги у Куп’янську

Сьогодні вночі Куп’янське відділення екстреної медичної допомоги зазнало удару ворожими керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Внаслідок обстрілу пошкоджено саме приміщення відділення та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Як розповіли лікарі, на момент атаки дві бригади «швидкої» перебували в укритті. Ніхто з працівників не постраждав.

Агентство Телевидения Новости

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