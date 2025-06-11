З-під завалів підприємства в Київському районі Харкова, яке ворог обстріляв у ніч на 7 червня, вилучили тіло жінки

На території підприємства у Київському районі Харкова, що зазнало масованих ворожих ударів 7 червня, деблоковано тіло загиблої людини.

Попередньо, тіло жіночої статі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За наявною інформацією, у підвальному приміщенні, яке було повністю зруйноване внаслідок обстрілу, перебували шестеро працівників підприємства.

Зазначається, що працівники ДСНС продовжують розбір завалів та докладають максимальних зусиль, щоб дістатися до підвального рівня та виявити зниклих осіб.

Станом на зараз кількість загиблих внаслідок масштабної російської атаки по Харкову 7 червня зросла до чотирьох людей, кажуть у прокуратурі.

Агентство Телевидения Новости