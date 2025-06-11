На Харківщині окупанти дроном вдарили по саперах: один загиблий та двоє поранених

Під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району російські війська цинічно атакували рятувальників.

Загинув один з саперів, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.

Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу.

«Один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені – зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя», – зазначають рятувальники.

Агентство Телевидения Новости