На Харківщині розшукали зниклу дівчину, яка пішла на прогулянку та не повернулась

На Харківщині поліцейський офіцер громади розшукав неповнолітню мешканку селища Нова Водолага.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

11 червня до відділення поліції № 1 Лозівського РВП надійшла інформація про те, що напередодні у селищі Нова Водолага 15-річна дівчина пішла на прогулянку та не повернулась.

На розшук дитини був орієнтований особовий склад поліції Харківщини.

Під час патрулювання території обслуговування Біляївської територіальної громади поліцейський офіцер громади Сергій Третьяков на залізничній станції Біляївка виявив дівчину, за описом схожу на розшукувану.

Під час перевірки документів поліцейський встановив, що наразі підліток перебуває у розшуку як безвісно зникла та вже не вперше покидає домівку.

Розшукувану передали інспектору ювенальної превенції відділення поліції № 3 ХРУП № 1, який повернув дитину батькам.

Агентство Телевидения Новости