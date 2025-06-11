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У ДСНС назвали ім’я загиблого піротехніка

У ДСНС назвали ім’я загиблого піротехніка

Сьогодні в Ізюмському районі Харківщини, під час гуманітарного розмінування сільгоспугідь на територіях, звільнених від російських окупантів, загинув 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.

Про це повідомляють в ГУ ДСНС України.

Під час виконання роботи група саперів потрапила під удар російського ударного безпілотника. Ворожа атака забрала життя Василя, коли він виконував складне та життєво важливе завдання.

Як розказали рятувальники, на службі в ДСНС він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024-го.

Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька.

Агентство Телевидения Новости

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