Кількість загиблих у Харкові збільшилася: у лікарні померла жінка та її чоловік

Зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф по Харкову.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У лікарні померла 59-річна жінка, яка була госпіталізована у важкому стані.

«Сьогодні вранці також у лікарні помер її чоловік. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Також за даними Харківської обласної прокуратури, станом на зараз кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої російської атаки по Харкову 7 червня зросла вже до пʼятьох людей.

Агентство Телевидения Новости