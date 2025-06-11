11.06.2025 23:35
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Російська «Молнія» пошкодила будинок, паркан та автівки у Харкові: постраждала жінка
11 червня, близько 19:00, російський БпЛА «Молнія» поцілив по території приватного домоволодіння у Салтівському районі Харкова.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджено будинок, паркан, два авто.
51-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).