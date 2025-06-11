Російська «Молнія» пошкодила будинок, паркан та автівки у Харкові: постраждала жінка

11 червня, близько 19:00, російський БпЛА «Молнія» поцілив по території приватного домоволодіння у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено будинок, паркан, два авто.

51-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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