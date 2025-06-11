11.06.2025 23:27
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У Харкові рятувальники вилучили тіло ще однієї загиблої на місці атаки рф 7 червня
На території підприємства у Київському районі Харкова, яке окупанти атакували 7 червня, було виявлено та деблоковано тіло ще однієї загиблої жінки віком 48 років.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, раніше рятувальники деблокували тіла ще двох працівниць – 46 та 50 років.
Заходи щодо пошуку ще трьох зниклих співробітників тривають.
Кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки рф на Харків, що відбулася 7 червня, зросла до шести людей.