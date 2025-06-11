У Харкові сталася пожежа в будівлі одного з терцентів комплектування: коментар ОТЦК та СП

Сьогодні, 11 червня, у Харкові сталася пожежа в приміщенні одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Особовий склад і відвідувачів евакуювали.

Про це повідомили у Харківському ОТЦК та СП.

На місці працювали рятувальники ДСНС, які прибули за викликом чергової зміни ТЦК. Причини пожежі встановлюють експерти та правоохоронці.

«Наголошуємо, що джерелом повідомлень про «підпал» або «диверсію», які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди», – йдеться в повідомленні.

Командування співпрацює зі слідством і ініціює перевірки з пожежної безпеки в усіх ТЦК області.

Агентство Телевидения Новости