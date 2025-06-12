На Вовчанському напрямку прикордонники влаштували нічне полювання на окупантів

Прикордонники бригади «Гарт» уразили техніку, укриття та живу силу противника на Харківщині. Вночі оператори дронів виявили гармату БС-3, склад боєкомплекту та ворожі позиції – і завдали прицільних ударів.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Дронарі підрозділу Falcon виявили у лісосмузі у темний час доби ворожу гармату БС-3 – її ствол після бойової роботи ще не встиг охолонути, і його тепловий слід потрапив у поле зору бомбера Vampire. Після чого по ньому відразу було зроблено скид», – йдеться в повідомленні.

Також бійці бригади «Гарт» уразили польовий склад боєкомплекту, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника.

Агентство Телевидения Новости