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На Вовчанському напрямку прикордонники влаштували нічне полювання на окупантів

На Вовчанському напрямку прикордонники влаштували нічне полювання на окупантів

Прикордонники бригади «Гарт» уразили техніку, укриття та живу силу противника на Харківщині. Вночі оператори дронів виявили гармату БС-3, склад боєкомплекту та ворожі позиції – і завдали прицільних ударів.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Дронарі підрозділу Falcon виявили у лісосмузі у темний час доби ворожу гармату БС-3 – її ствол після бойової роботи ще не встиг охолонути, і його тепловий слід потрапив у поле зору бомбера Vampire. Після чого по ньому відразу було зроблено скид», – йдеться в повідомленні.

Також бійці бригади «Гарт» уразили польовий склад боєкомплекту, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника.

Агентство Телевидения Новости

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