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Нічний обстріл Харкова: зафіксовані влучання «шахедів» у трьох районах, постраждали 12 людей

Нічний обстріл Харкова: зафіксовані влучання «шахедів» у трьох районах, постраждали 12 людей

12 червня, з 1:37 до 3:08, росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Зафіксовано 11 влучань у трьох районах міста, один «шахед» не вибухнув. Постраждали щонайменше 12 людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Серед 12 постраждалих – четверо дітей.

Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті вікна у школах і будинках.

Пожежі виникали на територіях житлових будинків та освітніх закладів. У деяких випадках уламки впали просто біля дитячих майданчиків. Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

Агентство Телевидения Новости

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