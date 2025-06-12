Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 15, серед травмованих – діти

Вночі 12 червня росіяни вкотре атакували Харків засобами повітряного ураження. Постраждали 15 людей, зокрема діти.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під ударами БпЛА перебували житлові забудови Шевченківського, Салтівського та Слобідського районів міста.

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі.

Внаслідок обстрілів 15 харків’ян дістали різні травми, п’ятьох із них доставили до лікарні. Серед постраждалих – четверо дітей 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники, медики. Розгорнуто роботу оперативного штабу слідчого управління.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости