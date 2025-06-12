Рятувальники показали наслідки атаки на житлові райони Харкова

Вночі 12 червня окупанти завдали масованих ударів безпілотниками по житлових кварталах Харкова. Вже відомо про 14 постраждалих, серед яких четверо дітей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталися пожежі за різними адресами у Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли житлові будівлі, магазин, легкові автомобілі.

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики та комунальні служби. Одночасно з гасінням пожеж вогнеборці спільно з правоохоронцями проводили евакуаційні заходи, а психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим мешканцям багатоповерхівок.

Також у селі Борщівка Балаклійської громади Ізюмського району внаслідок влучання БпЛА сталася пожежа на території агропідприємства. Горіли будівля майстерні, сільськогосподарська техніка та трава.

Агентство Телевидения Новости