Один загиблий, 21 постраждалий: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби під ударами перебували місто Харків, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували ракети, керовані авіабомби та безпілотники.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Поблизу села Довгеньке Ізюмського району через влучання ударного дрона загинув співробітник ДСНС, ще двоє отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до лікарні.

11 червня у місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-1500. Пошкоджено будинки. Постраждала цивільна жінка.

Вночі 12 червня під ударами БпЛА перебували Шевченківський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, магазин, школи, дитячий садок, автомобілі. Отримали різні травми 17 харків’ян. Серед постраждалих чотири дитини.

У селі Зарічне Вовчанської територіальної громади зазнав уламкових поранень 41-річний місцевий житель. Постраждалого госпіталізували.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 11 червня з Куп’янського району евакуйовані дев’ятеро людей.

«Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102», – нагадують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости