Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 58

Росіяни атакували Україну 63 БпЛА: цілили по Харківщині, Донеччині та Одещині

Росіяни атакували Україну 63 БпЛА: цілили по Харківщині, Донеччині та Одещині

У ніч на 12 червня, починаючи з 22:00 11 червня, рф атакувала Україну 63 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Основними напрямками атаки стали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. 28 збито вогневими засобами ураження, 21 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання російських БпЛА у семи локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків у чотирьох локаціях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 