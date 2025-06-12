Росіяни атакували Україну 63 БпЛА: цілили по Харківщині, Донеччині та Одещині

У ніч на 12 червня, починаючи з 22:00 11 червня, рф атакувала Україну 63 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Основними напрямками атаки стали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА Shahed та безпілотників інших типів на сході, півдні та півночі країни. 28 збито вогневими засобами ураження, 21 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання російських БпЛА у семи локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків у чотирьох локаціях.

Агентство Телевидения Новости