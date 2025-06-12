На місці удару по цивільному підприємству у Харкові знайдено тіло четвертої людини (оновлено)

У Харкові під час розбору завалів на території цивільного підприємства у Київському районі рятувальники виявили тіло четвертої загиблої людини. Наразі тривають роботи з його вилучення

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нагадаємо, 7 червня окупанти завдали масованого удару по цивільному підприємству у Харкові. Внаслідок атаки зруйновано кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій, виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.

Оновлено о 10:24. За даними Харківської обласної прокуратури, рятувальники деблокували тіла двох загиблих працівників – чоловіків. Заходи щодо пошуку ще одного зниклого співробітника тривають. Кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки рф на Харків, що відбулася 7 червня у період з 3:00-5:00, зросла вже до восьми людей.

Агентство Телевидения Новости