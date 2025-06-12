Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 90

Росіяни атакували FPV-дронами будинки цивільних на Харківщині

Росіяни атакували FPV-дронами будинки цивільних на Харківщині

12 червня близько 10:00 російські війська атакували FPV-дронами село Тимофіївку у Богодухівському районі Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У результаті ударів поранення ноги дістав 58-річний чоловік. Прямим влучанням знищено будинок.

Напередодні о 17:20 окупанти завдали удару FPV-дроном по будинку в селі Івашки. Внаслідок удару спалахнула пожежа – вогонь знищив будівлю вщент. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 