Росіяни атакували FPV-дронами будинки цивільних на Харківщині

12 червня близько 10:00 російські війська атакували FPV-дронами село Тимофіївку у Богодухівському районі Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У результаті ударів поранення ноги дістав 58-річний чоловік. Прямим влучанням знищено будинок.

Напередодні о 17:20 окупанти завдали удару FPV-дроном по будинку в селі Івашки. Внаслідок удару спалахнула пожежа – вогонь знищив будівлю вщент. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости