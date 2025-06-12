На Харківщині після обстрілу було частково знеструмлено Золочів та сусідні села

Фахівці Золочівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” заживили понад 2800 споживачів Золочева та сусідніх населених пунктів після обстрілів 11 червня.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго».

Через удари росіян були пошкоджені три повітряні лінії електропередачі, що призвело до часткового знеструмлення Золочева та близько десяти сіл поблизу.

«Після отримання дозволу від військової адміністрації ми виконали невідкладні відновлювальні роботи та вже ввечері заживили знеструмлених споживачів», – повідомив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

Золочівська громада перебуває під постійними обстрілами, тому енергетикам місцевого РЕМ майже щодня доводиться лагодити пошкоджені мережі.

Агентство Телевидения Новости