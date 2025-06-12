Троє жителів Харківщини організували підпільне виробництво сигарет

У місті Люботин Харківської області 29-річний місцевий житель, його 56-річний батько та 21-річний брат підпільно виготовляли та збували тютюнові вироби. Для координації дій та продажу тютюнової продукції використовувався Telegram-канал.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, учасники злочинної схеми зберігали продукцію та обладнання у приміщенні в Люботині. Там же відбувалося завантаження тютюнових виробів до транспортного засобу.

У результаті санкціонованого обшуку поліцейські вилучили близько 160 кг тютюну, понад 880 тисяч цигаркових гільз різних марок, станки для виробництва цигарок, понад 77 тисяч не розфасованих цигарок, понад 10 тисяч пачок цигарок різних марок з акцизною маркою та без, 376 зіп-пакетів з понад 7,5 тисячами цигарок та інші речові докази.

Слідчі дії проводяться слідчими відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та Харківської окружної прокуратури, у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до «бізнесу», а також джерела походження сировини та канали реалізації тютюнової продукції.

За скоєне передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Агентство Телевидения Новости