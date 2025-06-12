В Індії розбився літак з 242 пасажирами на борту

Сьогодні, 12 червня, рейс Air India, який прямував до Лондона з 242 пасажирами на борту, розбився невдовзі після зльоту поблизу аеропорту Ахмедабад.

Про це повідомляють Reuters та CNBCTV18.

На місце події працюють екстрені служби. Компанія Air India вже зробила заяву.

«Рейс AI171, який виконував рейс Ахмедабад-Лондон Гатвік, сьогодні, 12 червня 2025 року, став учасником інциденту. Наразі ми з’ясовуємо деталі та надамо подальші оновлення якомога швидше», – йдеться в повідомленні.

Влада ще не повідомила про масштаб ушкоджень чи жертв. Літак, ймовірно, розбився в житловому районі поблизу Дхарпура, що призвело до закриття кількох доріг.

Агентство Телевидения Новости