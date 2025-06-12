На Харківщині нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних

Днями у місті Валки на Харківщині інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль під керуванням місцевого жителя. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

«Намагаючись уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, правопорушник тричі запропонував поліцейському неправомірну вигоду у розмірі 6 000 гривень», – йдеться в повідомленні.

Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік продовжував наполягати на своїй пропозиції.

Інспектори діяли згідно з чинним законодавством та викликали слідчо-оперативну групу для документування факту надання хабаря.

За результатами проведених слідчих дій, громадянину повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости