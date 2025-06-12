Комунальники у Харкові повернули газопостачання в будинки, які постраждали внаслідок обстрілів

У Харкові відновили газопостачання після чергових нічних обстрілів.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повернули газопостачання до осель харків’ян, які постраждали внаслідок нещодавніх обстрілів.

Попередньо, газовики замінили пошкоджені ділянки газопроводів. Також було проведено заміну запірного пристрою, який був виведений з ладу через обстріл.

Після перевірки системи на герметичність та усунення можливих витоків, газопостачання відновлено в оселях, де технічний стан мереж дозволяє безпечну подачу ресурсу.

Агентство Телевидения Новости