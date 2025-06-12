Український метальник молота виборов «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло

Український метальник молота Михайло Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги 2025, який відбувся в Осло, столиці Норвегії.

Про це повідомляє Sport.ua.

З результатом 79,95 м наш легкоатлет поступився лише олімпійському чемпіону-2024 Ітану Катцбергу з Канади (80,19 м). Бронза у норвежця Томаса Мардаля (78.25 м).

Метання молота (чоловіки)

1. Ітан Кацберг (Канада) – 80.19 м2. Михайло Кохан (Україна) – 79.95 м3. Томас Мардаль (Норвегія) – 78.25 м

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