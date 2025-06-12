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Український метальник молота виборов «срібло» на етапі Діамантової ліги в Осло
Український метальник молота Михайло Кохан здобув срібло на етапі Діамантової ліги 2025, який відбувся в Осло, столиці Норвегії.
Про це повідомляє Sport.ua.
З результатом 79,95 м наш легкоатлет поступився лише олімпійському чемпіону-2024 Ітану Катцбергу з Канади (80,19 м). Бронза у норвежця Томаса Мардаля (78.25 м).
Метання молота (чоловіки)
1. Ітан Кацберг (Канада) – 80.19 м2. Михайло Кохан (Україна) – 79.95 м3. Томас Мардаль (Норвегія) – 78.25 м