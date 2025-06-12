Вбив двох своїх друзів: харків’янина засудили до довічного ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 25-річного чоловіка в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, розбої, закінченому замаху на вчинення знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху (п. п. 1, 4, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин, який на той момент був студентом, жорстоко позбавив життя двох своїх друзів — 24-річну дівчину та 29-річного чоловіка, які були парою і проживали разом. Трагічна подія сталась 1 травня 2021 року в одній з квартир, розташованих по вул. Соборності (колишня назва — вул. Дружби Народів) у Харкові.

Встановлено, що вбивця заздалегідь домовився з приятелями про зустріч та прийшов до них у гості не з пустими руками — з собою він мав ніж та будівельні рукавички. Зловмисник умовив господаря квартири сходити за водою, і коли той вийшов з помешкання, напав на подругу з ножем. Усього він завдав дівчині не менше 26 ударів у різні частини тіла — від отриманих поранень вона померла на місці.

Коли власник квартири повернувся, зловмисник кинувся на нього з тим же ножем, яким ударив близько 30 разів. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вбивця пальцем уже мертвої дівчини розблокував її телефон та через онлайн-банкінг переказав на свою картку гроші з її рахунку — трохи менш як 9 тис. гривень. Мобільні пристрої своїх жертв зловмисник також забрав собі.

Щоб замести сліди, перед тим як піти, вбивця ввімкнув газ на кухні та розвів у квартирі багаття. Він сподівався, що це спричинить вибух і пожежу, тож відповідати за вчинене йому не доведеться. Однак завдяки збігу обставин, зокрема тому, що духова шафа облаштована системою автоматичного відключення подачі газу, квартира вціліла.

2 травня матір вбитого занепокоїлась, бо її син не відповідав на дзвінки. Жінка власними ключами відімкнула квартиру і побачила тіла потерпілих, після чого викликала правоохоронців. Наступного дня вбивцю було затримано.

На суд фігурант очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він спочатку визнав вину частково, а потім заявив про свою невинуватість. Він зазначив, що нібито пара сварилась між собою і потерпілий зарізав свою дівчину, однак така версія не знайшла підтвердження.

Обвинувальний вирок ухвалив Шевченківський районний суд Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости