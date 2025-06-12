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Продавали цигарки без акцизу: на Харківщині виявили точки незаконного продажу

Продавали цигарки без акцизу: на Харківщині виявили точки незаконного продажу

Поліцейський офіцер Слобожанської територіальної громади Чугуївського району під час перевірки місцевих торгових точок виявив факти незаконного продажу підакцизної продукції у двох магазинах на території громади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За результатами перевірки поліцейський склав два адміністративних протоколи за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями й тютюновими виробами), за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП  та вилучили безакцизний товар.

Матеріали справ скеровані до суду для ухвалення відповідного рішення.

Агентство Телевидения Новости

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