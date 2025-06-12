Відбувся новий обмін у рамках другого етапу повернення важкопоранених і важкохворих воїнів

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно з домовленостями у Стамбулі.

Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі групу Оборонців з категорії «важкопоранені й тяжкохворі».

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Зазначається, що додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

«Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу», – розказали у Координаційному штабі.

За їх словами, звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 22 роки.

Агентство Телевидения Новости