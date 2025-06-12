Розстріляв цивільних мешканців Харківщини: перед судом постане військовий рф

Служба безпеки зібрала докази на російського окупанта, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів Харківщини й згодом потрапив у полон до Сил оборони.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Тоді українські захисники взяли фігуранта в полон як вцілілого під час боїв на Куп’янському напрямку.

Йдеться про 21-річного громадянина рф Артема Кулікова, який раніше відбував покарання за розбій та крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з російської тюрми до 23-ї мотострілецької бригади країни-агресора.

За даними слідства, зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, рашисти розпочали «зачистку» населеного пункту.

У той день Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельцю евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Як встановило розслідування, окупанти намагалися «вибити» з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ.

Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця.

Встановлено, що рашист випустив у них 8 куль, що призвело до загибелі потерпілих на місці розстрілу.

Крім цього, під час допиту полоненого було з’ясовано, що військове командування рф регулярно віддає накази підлеглим вбивати цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кулікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости