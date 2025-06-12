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У Шевченківському та Салтівському районах фахівці відновили роботу ліфтів у пошкоджених будинках

У Шевченківському та Салтівському районах фахівці відновили роботу ліфтів у пошкоджених будинках

Фахівці КСП «Харківміськліфт» працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак у Шевченківському та Салтівському районах.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Після огляду внутрішньобудинкових електромереж у пошкоджених будинках комунальники повністю відновили електропостачання.

У дев’ятиповерховому будинку на вул. Нескорених через вибух було пошкоджено машинне приміщення, шахту ліфта та обладнання. Електромеханіки районної дільниці відновили роботу ліфтів у трьох під’їздах, крім одного, що зазнав прямого удару.

Також у будинку на вул. Познанській вибуховою хвилею були пошкоджені двері ліфтів на всіх поверхах.

Агентство Телевидения Новости

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