У Шевченківському та Салтівському районах фахівці відновили роботу ліфтів у пошкоджених будинках

Фахівці КСП «Харківміськліфт» працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак у Шевченківському та Салтівському районах.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Після огляду внутрішньобудинкових електромереж у пошкоджених будинках комунальники повністю відновили електропостачання.

У дев’ятиповерховому будинку на вул. Нескорених через вибух було пошкоджено машинне приміщення, шахту ліфта та обладнання. Електромеханіки районної дільниці відновили роботу ліфтів у трьох під’їздах, крім одного, що зазнав прямого удару.

Також у будинку на вул. Познанській вибуховою хвилею були пошкоджені двері ліфтів на всіх поверхах.

Агентство Телевидения Новости