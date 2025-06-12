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У п’ятницю у Харкові відновлює роботу тролейбус №7

У п’ятницю у Харкові відновлює роботу тролейбус №7

Тролейбусний маршрут №7 – від розворотного кола «Східне» до ст. м. «Армійська» – відновлює роботу з 13 червня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це сприятиме поліпшенню обслуговування мешканців мікрорайонів ХТЗ, Східний і Рогань.

Так, на цьому маршруті буде випущено чотири тролейбуси з автономним ходом. Ще один тролейбус з автономним ходом додасться на маршрут №45 (розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – розворотне коло «Роганське»).

Також припиняється робота тимчасових автобусних маршрутів №7, 45 та тимчасового тролейбусного маршруту №7 (розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – ст. м. «Армійська»).

Крім того, в місті буде тимчасово припинена робота тролейбуса №52. Замість нього курсуватиме тимчасовий автобус №53е: вул. Дванадцятого Квітня – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Зубарєва – розворотне коло «759 мікрорайон».

Агентство Телевидения Новости

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