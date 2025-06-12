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На Харківщині окупанти дроном вдарили по селу Тимофіївка: поранено чоловіка

На Харківщині окупанти дроном вдарили по селу Тимофіївка: поранено чоловіка

Мирного мешканця поранено внаслідок атаки ворожого дрона по Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 червня близько 10:00 російський FPV-дрон вдарив по селу Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено будинок.

59-річний чоловік отримав поранення. У стані середнього ступеня тяжкості його доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції здійснюють комплексні та скоординовані процесуальні дії, спрямовані на ретельну фіксацію та всебічне розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости

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