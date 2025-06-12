Мільйон знищених росіян: ім’я «мільйонера» назвав спецпідрозділ ГУР Kraken

Стало відоме ім’я мільйонного знищеного окупанта.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

11 червня 2025 року воїни підрозділу активних дій ГУР МО України Kraken доповіли про знищення символічного мільйонного окупанта.

Ним виявився машаненков сєргєй ніколаєвич, 1978 року народження, уродженець камчатського краю, військовослужбовець тихоокеанської морської піхоти зс рф.

«Завдяки злагодженим діям всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України ворожі втрати в Україні стали масовими та системними», – кажуть спецпризначенці.

Агентство Телевидения Новости