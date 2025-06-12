У Харкові чоловік чинив опір ТЦК та пошкодив службове авто

12 червня близько 16:40 на проспекті Тракторобудівників патрульні поліцейські зупинили автомобіль, яким керував 30-річний чоловік. Під час перевірки документів було встановлено, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, після прибуття на місце працівників Немишлянського РТЦК водій почав конфліктувати з ними, чинив опір, а під час спроби втечі умисно пошкодив службовий автомобіль військових.

Поліцейські встановили місцеперебування правопорушника та затримали його за місцем проживання.

На чоловіка складено протокол про адміністративне затримання. Його доставлено до ТЦК для подальшого притягнення до відповідальності відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).

Агентство Телевидения Новости