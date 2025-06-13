Рік вважався зниклим безвісти: стало відомо про смерть військового з Харківщини

На війні з окупантами на Донбасі загинув молодший сержант, командир стрілецького відділення з Харківщини Андрій Царьков. Майже рік військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Близнюківській селищній раді.

Андрій Царьков народився 20 травня 1978 року. У віці чотирьох років разом із батьками переїхав до села Веселе Лозівського району Харківської області. Навчався у Верхньосамарській школі, після чого вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки. Після завершення навчання повернувся до громади, працював у СТОВ “Самара”, разом із дружиною виховував доньку.

Андрій Царьков був мобілізований і проходив службу як молодший сержант, командир стрілецького відділення. 10 травня 2024 року він загинув під час бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Майже рік вважався зниклим безвісти. Після ідентифікації стало відомо про його загибель.

Попрощалися з військовим у рідному селі Веселе.

Агентство Телевидения Новости