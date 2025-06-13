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На харківському підприємстві знайдено тіла всіх шести людей, які вважалися зниклими безвісти

На харківському підприємстві знайдено тіла всіх шести людей, які вважалися зниклими безвісти

Завершені аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова, які тривали майже шість діб. Увечері 12 червня під час розбору завалів рятувальники виявили тіло шостої загиблої людини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нагадаємо, 7 червня російські війська завдали масованого удару по цивільному підприємству в Харкові. Унаслідок атаки було зруйновано кілька виробничих будівель, сталися обвали конструкцій, виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей.

До пошукових робіт залучались співробітники та важка техніка ДСНС, а також комунальних служб міста. На місці працювали кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України.

З-під завалів вилучено тіла шести загиблих: трьох чоловіків та трьох жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій.

Агентство Телевидения Новости

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