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ППО знешкодила над Україною 43 безпілотники

ППО знешкодила над Україною 43 безпілотники

У ніч на 13 червня, починаючи з 22:30 12 червня, військові рф запустили по Україні 55 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Також окупанти застосували для ударів чотири балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», які запускали із Воронезької та Ростовської областей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару стали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 «шахеди» та безпілотники інших типів на півночі, сході та півдні країни. 28 збито вогневими засобами ураження, 15 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях.

Агентство Телевидения Новости

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