Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу, серед них одна дитина

З 12 по 13 червня під ударами перебували Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони Харківської області. Проти мирного населення окупанти застосували ракети, керовані авіабомби та безпілотники.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У селі Тимофіївка Золочівської громади внаслідок скиду з дрона вибухівки дістав поранення 59-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль, енергомережі.

Російські війська завдали авіаудару КАБами по селищу Золочів. Знищено та частково пошкоджено понад 25 будинків, господарчі споруди, автомобіль. Постраждали 41-річна, 66-річна та 77-річні жінки, 52-річний чоловік. В 11-річної дитини – гостра реакція на стрес.

13 червня росіяни авіаційними бомбами обстріляли село Гороховатка Ізюмського району. Пошкоджено будинки. У місцевої 82-річної мешканки гостра реакція на стрес. Її доставили до лікарні.

Агентство Телевидения Новости