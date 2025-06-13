Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 52

91% українок залишаються в Україні заради родини, – опитування

91% українок залишаються в Україні заради родини, – опитування

Понад 90% українок, які залишаються в країні, мотивує бажання бути разом із родиною. Також серед основних причин, чому жінки вирішують залишитися в Україні, – це патріотизм і наявність житла.

Такими є результати опитування, проведеного Центром економічної стратегії.

91% опитаних відповіли, що залишаються, щоб бути з сім’єю, 88% – тому що це їхня країна, 72% – через житло чи господарство.

Ще 67% зізналися, що просто не хочуть їхати, 65% – залишаються через кращий доступ до медичних послуг, 64% – хочуть бути поруч із друзями. Також серед поширених причин – комфорт для дітей (59%), зручність доступу до інших послуг (58%) і догляд за близькими (53%).

Половина жінок вважає, що в Україні мають кращі можливості для професійного розвитку, 47% – можуть забезпечити вищий рівень життя. Серед інших мотивів – наявність хорошої роботи, відносна безпека, здобуття освіти.

20% респонденток вказали, що хотіли б виїхати, але не мають такої можливості.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 