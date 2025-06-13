91% українок залишаються в Україні заради родини, – опитування

Понад 90% українок, які залишаються в країні, мотивує бажання бути разом із родиною. Також серед основних причин, чому жінки вирішують залишитися в Україні, – це патріотизм і наявність житла.

Такими є результати опитування, проведеного Центром економічної стратегії.

91% опитаних відповіли, що залишаються, щоб бути з сім’єю, 88% – тому що це їхня країна, 72% – через житло чи господарство.

Ще 67% зізналися, що просто не хочуть їхати, 65% – залишаються через кращий доступ до медичних послуг, 64% – хочуть бути поруч із друзями. Також серед поширених причин – комфорт для дітей (59%), зручність доступу до інших послуг (58%) і догляд за близькими (53%).

Половина жінок вважає, що в Україні мають кращі можливості для професійного розвитку, 47% – можуть забезпечити вищий рівень життя. Серед інших мотивів – наявність хорошої роботи, відносна безпека, здобуття освіти.

20% респонденток вказали, що хотіли б виїхати, але не мають такої можливості.

Агентство Телевидения Новости