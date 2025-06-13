До десяти років тюрми загрожує чоловікові, який мріяв про Харків у складі рф

У Харкові працівник одного з поліграфічних підприємств активно відстоював свою проросійську позицію онлайн. У Телеграм-каналах антиукраїнської спрямованості він залишав коментарі, в яких розповідав, що мріє про «звільнення» міста.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також обвинувачений стверджував, що Харків має увійти до складу рф і намагався переконати інших учасників спільнот у тому, що вулиці міста заповнені фашистами.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного чоловіка за фактами публічних закликів до зміни меж території України, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

На суд шанувальник «руського миру» очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Шевченківському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости