Ізраїль завдав масштабного удару по Ірану: Тегеран відповів сотнями дронів

У п’ятницю, 13 червня, Ізраїль завдав авіаударів по території Ірану, атакувавши ядерні об’єкти, заводи із виробництва балістичних ракет і командні пункти. Військова операція отримала назву «Народ як лев» і, за словами прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, триватиме «стільки днів, скільки потрібно, щоб усунути загрозу».

Про це пише Reuters.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів у напрямку Ізраїлю. Речник ізраїльської армії, бригадний генерал Ефф’є Дефрін, повідомив, що сили оборони працюють над їхнім перехопленням. За його словами, у повітря було піднято 200 винищувачів, які вразили понад 100 цілей в Ірані.

Іранські державні ЗМІ та очевидці повідомили про вибухи на об’єкті зі збагачення урану в Натанзі. У Тегерані під удар потрапила штаб-квартира Корпусу вартових ісламської революції, загинув його командувач Хоссейн Саламі. Також повідомляється про загибель начальника штабу Збройних сил Ірану та командира надзвичайного командування Хатем аль-Анбія Гулама Алі Рашида.

Після початку операції авіакомпанії залишили повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком і Йорданією. За даними Flightradar24, авіаперевізники масово скасовували та змінювали маршрути рейсів для безпеки пасажирів і екіпажів.

Назва операції ударів по Ірану – «Народ як лев». Це фрагмент із Тори – Бемідбар 23:24: «Ось, народ, як левиця, встає і, як лев, підіймається; не ляже, доки не з’їсть здобичі і не нап’ється крові вбитих».

Агентство Телевидения Новости