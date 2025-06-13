Папа Римський зустрівся з дітьми з Харкова

11 червня у Ватикані відбулася зустріч Папи Лева XIV з групою дітей та підлітків із Харкова. Поїздку організували Харківський екзархат УГКЦ, «Карітас-Харків» та італійські гуманітарні організації.

Про це повідомляє Vatican News.

Після загальної аудієнції у Ватикані Папа Лев XIV провів коротку зустріч з 32 дітьми та підлітками з Харкова. Зустріч стала можливою завдяки ініціативі Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, благодійного фонду «Карітас-Харків» та партнерських гуманітарних організацій в Італії.

Під час зустрічі діти передали Папі фотографію своєї подруги, яка загинула разом із матір’ю внаслідок обстрілу супермаркету в Харкові. Папа запевнив у своїй підтримці України.

Метою візиту стало не лише ознайомлення з Ватиканом, а й надання психологічної підтримки дітям із прифронтового регіону. За словами організаторів, така подорож допомагає дітям відчути безпечне середовище й отримати новий досвід.

Агентство Телевидения Новости