Реперу Тіматі, який підтримує путіна, інкримінують участь у пропаганді анексії Криму

Російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову відомому за сценічним псевдонімом «Тіматі» заочно повідомлено про підозру через незаконні поїздки до тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, репер виступав на пропагандистських концертах, спрямованих на легітимізацію окупації півострова.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, російський репер, порушуючи норми українського законодавства, неодноразово незаконно перетинав державний кордон України і їздив на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Підозрюваний взяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на півострові, спрямованих на просування наративів про легітимізацію окупації Криму росією.

Зокрема, виконавець виступав на мітингу-концерті у Сімферополі з нагоди річниці анексії. Подія мала на меті створити перед світовою спільнотою штучне уявлення про підтримку місцевим населенням окупації Криму та інтеграції в рф.

Також російський артист неодноразово відкрито висловлював підтримку президенту рф на виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на «виборах».

Тимуру Юнусову заочно повідомлено про підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

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