У Харкові судитимуть таксиста, який передавав окупантам координати дислокації штабів ЗСУ

Служба безпеки завершила досудове розслідування стосовно агента рф із Харкова. 53-річний місцевий підприємець, який останнім часом працював таксистом, намагався виявити та передати окупантам координати пунктів постійної і тимчасової дислокації штабів ЗСУ та інших органів військового управління Сил оборони.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, прикриваючись своєю професійною діяльністю таксиста, інформатор об’їжджав Харків і збирав необхідні ворогу розвідувальні дані. Також він випитував потрібну інформацію у своїх пасажирів під час поїздок.

Вказана інформація потрібна була військовим рф для здійснення повітряних ударів по цих локаціях із застосуванням керованих авіабомб та ударних дронів-камікадзе.

«Після розвідувальної вилазки він позначив потенційну ціль на гугл-картах, зробив її опис та месенджером переслав представнику держави-агресора», – розповіли в СБУ.

За даними СБУ, зловмисник був залучений до протиправної діяльності на шкоду Україні іншим харків’янином, який своєю чергою перебував на зв’язку в співробітників фсб рф.

«За завданням російської спецслужби той агент фсб намагався побудувати у Харкові мережу інформаторів, проте ворожим планам збутися не судилося, оскільки він раптово помер», – йдеться в повідомленні.

Після цього інформатор-таксист призупинив свою протиправну діяльність та намагався «залягти на дно». Втім, контррозвідка СБУ викрила його та затримала за місцем проживання у Харкові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі досудове розслідування вже завершене, матеріали скеровано до суду для винесення вироку. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости