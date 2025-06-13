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У Куп’янську після обстрілу горіла п’ятиповерхівка
Сьогодні, 13 червня близько 7:00, окупанти ударом керованої авіабомби спричинили пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Куп’янськ на Харківщині.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Горіли три квартири на п’ятому поверсі загальною площею 150 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.
В умовах постійної загрози повторних ударів пожежу ліквідовували восьмеро рятувальників ДСНС на двох одиницях техніки.
О 10:08 вогонь вдалось загасити.