У Куп’янську після обстрілу горіла п’ятиповерхівка

Сьогодні, 13 червня близько 7:00, окупанти ударом керованої авіабомби спричинили пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку у місті Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіли три квартири на п’ятому поверсі загальною площею 150 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.

В умовах постійної загрози повторних ударів пожежу ліквідовували восьмеро рятувальників ДСНС на двох одиницях техніки.

О 10:08 вогонь вдалось загасити.

Агентство Телевидения Новости