Україна отримала черговий транш допомоги від ЄС

Україна отримала від Євросоюзу черговий транш у розмірі 1 млрд євро за рахунок російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм в п’ятницю, 13 червня, пише Кореспондент.

«Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету», – написав він.

За словами Шмигаля, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Євросоюзу вже 7 млрд євро.

Нагадаємо, загалом ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає виділення Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Євросоюз.

Агентство Телевидения Новости