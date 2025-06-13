Україна отримала черговий транш допомоги від ЄС
Україна отримала від Євросоюзу черговий транш у розмірі 1 млрд євро за рахунок російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм в п’ятницю, 13 червня, пише Кореспондент.
«Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС в межах ініціативи ERA. Залучені кошти спрямуємо на ключові видатки державного бюджету», – написав він.
За словами Шмигаля, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Євросоюзу вже 7 млрд євро.
Нагадаємо, загалом ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає виділення Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Євросоюз.