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В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі», – розказали у Координаційному штабі.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Агентство Телевидения Новости

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