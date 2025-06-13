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В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі», – розказали у Координаційному штабі.
Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.