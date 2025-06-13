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Інженер-технолог, птахівник та тракторист: вакансії тижня в Харківській області

Інженер-технолог, птахівник та тракторист: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 12 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 3331 вакансія.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Начальник зміни – 40 300 грн. 2. Представник торгівельний – 35 000 грн. 3. Завідувач складу – 30 000 грн. 4. Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн. 5. Завідувач лабораторії – 25 500 грн.  6. Інженер-технолог  – 25 000 грн. 7. Контролер-приймальник – 22 000 грн. 8. Менеджер з питань регіонального розвитку – 21 000 грн. 9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва – 20 000 грн. 10. Птахівник – 19 900 грн.  З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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